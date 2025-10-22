Así puede escuchar y descargar cinco canciones reinventadas de Shakira, Ed Sheeran y Béele

¡Es hoy! Shakira lanzó cinco de sus temas reinventados por el aniversario 30 de su disco 'Pies Descalzos', y 20 de 'Oral Fixation Vol. 1 y Vol. 2'.

Los temas cuentan con una nueva versión y están disponibles para ser escuchados y descargados en la plataforma Spotify.

Desde este miércoles 22 de octubre de 2025 está disponible el EP Spotify Anniversary | Oral Fixation and Pies Descalzos.

Como parte de esta reinvención de la barranquillera se lanzaron nuevas versiones de “Pies descalzos, sueños blancos”, “Antología”, “La pared”, “Día de enero” y una reinterpretación de "Hips Don't Lie", encompañía de Ed Sheeran, su compatriota Beéle y una orquesta de 14 músicos.

Uno de los temas que más llamó la atención fue 'Hips Don´t Lie', que incluye nuevos versos y un aire fresco que invita a bailar.

Los reconocidos temas de la intérprete de 'Rabiosa' suenan con diferentes arreglos y en pocas horas han acumulado miles de reproducciones.

Estadísticas compartidas por Billboard Español, reseñan ambos álbumes, de 1995 y 2005, con más de 6 100 millones de reproducciones globales en Spotify.