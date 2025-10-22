Así puede escuchar y descargar cinco canciones reinventadas de Shakira, Ed Sheeran y Béele
¡Shakira celebra aniversario! Con colaboraciones exclusivas la barranquillera vuelve a emocionar a sus fanáticos.
Shakira lanzó cinco canciones reinventadas junto a Ed Sheeran y Béele.
22 oct 2025 - 20:13
¡Es hoy! Shakira lanzó cinco de sus temas reinventados por el aniversario 30 de su disco 'Pies Descalzos', y 20 de 'Oral Fixation Vol. 1 y Vol. 2'.
Los temas cuentan con una nueva versión y están disponibles para ser escuchados y descargados en la plataforma Spotify.
Desde este miércoles 22 de octubre de 2025 está disponible el EP Spotify Anniversary | Oral Fixation and Pies Descalzos.
Como parte de esta reinvención de la barranquillera se lanzaron nuevas versiones de “Pies descalzos, sueños blancos”, “Antología”, “La pared”, “Día de enero” y una reinterpretación de "Hips Don't Lie", encompañía de Ed Sheeran, su compatriota Beéle y una orquesta de 14 músicos.
Uno de los temas que más llamó la atención fue 'Hips Don´t Lie', que incluye nuevos versos y un aire fresco que invita a bailar.
Los reconocidos temas de la intérprete de 'Rabiosa' suenan con diferentes arreglos y en pocas horas han acumulado miles de reproducciones.
Estadísticas compartidas por Billboard Español, reseñan ambos álbumes, de 1995 y 2005, con más de 6 100 millones de reproducciones globales en Spotify.
