El gol llegó en plena pedida de mano y el momento se hizo viral en el Mundial

El Mundial 2026 volvió a demostrar que las mejores historias no siempre ocurren dentro de la cancha. Durante el partido entre Uruguay y Cabo Verde, una pareja protagonizaba una pedida de mano en las gradas cuando, en el preciso instante en que el novio colocaba el anillo, Cabo Verde marcó el 2-2 y desató la euforia del estadio.

Las imágenes muestran cómo el ruido de la celebración interrumpe por unos segundos el romántico momento. Mientras miles de aficionados festejan el empate, la pareja termina abrazándose y sellando el compromiso, convirtiendo la coincidencia en una escena inolvidable que mezcla amor y fútbol.

Una de las postales más curiosas del torneo

El episodio ocurrió durante el empate 2-2 entre Uruguay y Cabo Verde, un resultado que mantiene vivas las aspiraciones de la selección africana de avanzar a la siguiente ronda y complica el panorama del conjunto uruguayo en el Grupo H. La inesperada sincronía entre el gol y la propuesta convirtió el video en uno de los contenidos más compartidos de la jornada.

Las propuestas de matrimonio en escenarios deportivos no son una novedad, pero la coincidencia con un gol en pleno Mundial hizo que esta escena destacara entre las historias extradeportivas del torneo. Miles de usuarios reaccionaron con humor y calificaron el momento como "el compromiso con mejor timing" o "la pedida de mano más futbolera del Mundial".