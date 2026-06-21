La delegación de Irán abandona el lugar de negociaciones con EE.UU. tras amenaza de Trump

La delegación de Irán abandonó el domingo 21 de junio el recinto suizo donde había mantenido conversaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio, informó la agencia estatal iraní, después de que Donald Trump amenazara con nuevos ataques contra la república islámica.

"La delegación de la República Islámica de Irán dejó el edificio donde tenían lugar las negociaciones", indicó la agencia estatal IRNA.

Según la agencia, las conversaciones, que se llevaron a cabo con la mediación de Pakistán y Catar, habían "entrado en una fase difícil después de 80 minutos de discusiones y una interrupción, a raíz de la publicación de un mensaje insultante del presidente de Estados Unidos".

Trump amenaza con nuevos ataques

Sin embargo, una fuente próxima a las negociaciones dijo a la AFP que los iraníes no han roto las negociaciones. "La delegación iraní continúa comprometida con las conversaciones y no ha comunicado a los mediadores ninguna intención de marcharse", dijo esta fuente, que pidió el anonimato.

En su plataforma Truth Social, el presidente estadounidense instó a Teherán a impedir que sus aliados en Líbano "causen problemas" y amenazó con retomar los ataques contra Irán si no lo hace.

"Harían bien en medir sus palabras. Nuestras fuerzas armadas están listas para responderles de otra manera", advirtió el jefe del equipo negociador iraní, el presidente del Parlamento Mohamad Baqer Qalibaf.

La primera cláusula del protocolo de acuerdo firmado a distancia el miércoles por Trump y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, estipula que ambos países se comprometen "a abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza entre sí".