Iron Maiden ya está en Quito: concierto será este 14 de octubre

Iron Maiden se presentará este miércoles 14 de octubre de 2026 en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito.

Iron Maiden ya se encuentra en Quito para su concierto de este miércoles 14 de octubre de 2026 en el Estadio Olímpico Atahualpa, como parte de la gira Run For Your Lives World Tour.

La presentación marcará el regreso de la banda británica a Ecuador después de 17 años y forma parte de la celebración por sus 50 años de trayectoria musical.

¿A qué hora será el concierto?

La presentación está prevista para este miércoles 14 de octubre en el Estadio Olímpico Atahualpa. La plataforma oficial de venta de entradas, BuenPlan, registra el evento para las 21:00.

Iron Maiden estará acompañado por The Raven Age, banda inglesa de heavy metal que también participa en otras fechas de la gira latinoamericana.

Antes de llegar a Quito, Iron Maiden se presentó en Bogotá el 11 de octubre y, después de Ecuador, continuará hacia Lima, donde tiene previsto tocar el 17 de octubre.

Así será el show de Iron Maiden en Quito

El montaje previsto para el concierto incluirá más de 500 luces móviles, una pantalla central de 20 por 10 metros y dos pantallas laterales de 9 por 5 metros, según los detalles publicados sobre la producción del evento.

La estructura del escenario alcanzará los 60 metros, mientras que la boca del escenario tendrá 23 metros de ancho y 25 metros de alto. El espectáculo también contará con efectos visuales y pirotecnia.

¿Qué canciones tocará Iron Maiden?

La gira Run For Your Lives está enfocada en canciones de los primeros nueve discos de estudio de la banda, desde Iron Maiden hasta Fear of the Dark.

Entre los temas incluidos en el repertorio de esta gira están The Trooper, Run to the Hills, The Number of the Beast, Hallowed Be Thy Name, Powerslave, Wasted Years, 2 Minutes to Midnight y Fear of the Dark.

Iron Maiden inició esta gira aniversario en mayo de 2025 y en octubre de 2026 recorre varios países de Centro y Sudamérica, entre ellos El Salvador, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil y Chile.

¿Cuánto cuestan las entradas?

BuenPlan mantiene seis localidades para el concierto. Los valores base, antes de cargos adicionales, son: Sanctuary, USD 185; Fear of the Dark, USD 155; Piece of Mind, USD 125; Somewhere in Time, USD 99; The Number of the Beast, USD 65; e Infinite Dreams, USD 55.

La plataforma detalla además que al precio base se suman el 15% de IVA y el costo por servicio, por lo que el valor final depende de la localidad seleccionada.

La presentación en Quito forma parte de una gira especial con la que Iron Maiden celebra cinco décadas desde su formación en 1975.