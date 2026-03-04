Jombriel y Javier Neira estrenan canción para alentar a 'La Tri' rumbo al Mundial 2026
Los artistas ecuatorianos unen sus voces en un nuevo sencillo cargado de energía para convertirse en el himno de la hinchada tricolor
Nadia Mejía, Jombriel, Javier Neira, grabación de nuevo sencillo para la selección ecuatoriana
Actualizada:
04 mar 2026 - 09:19
La pasión por la Selección de Ecuador no solo se vive en la cancha, sino también en los estudios de grabación. Los artistas Jombriel y Javier Neira han anunciado oficialmente el lanzamiento de su nueva colaboración musical: un sencillo dedicado exclusivamente a apoyar a "La Tri" en su camino hacia la Copa del Mundo 2026.
La canción promete ser una fusión de ritmos modernos que celebran la identidad y el orgullo ecuatoriano. Con letras que hablan de la esperanza, la lucha y la unidad de todo un país, Jombriel y Neira buscan crear una conexión emocional entre la hinchada y los jugadores en los momentos decisivos de las eliminatorias sudamericanas.
