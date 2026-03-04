Jombriel y Javier Neira estrenan canción para alentar a 'La Tri' rumbo al Mundial 2026

La pasión por la Selección de Ecuador no solo se vive en la cancha, sino también en los estudios de grabación. Los artistas Jombriel y Javier Neira han anunciado oficialmente el lanzamiento de su nueva colaboración musical: un sencillo dedicado exclusivamente a apoyar a "La Tri" en su camino hacia la Copa del Mundo 2026.

La canción promete ser una fusión de ritmos modernos que celebran la identidad y el orgullo ecuatoriano. Con letras que hablan de la esperanza, la lucha y la unidad de todo un país, Jombriel y Neira buscan crear una conexión emocional entre la hinchada y los jugadores en los momentos decisivos de las eliminatorias sudamericanas.