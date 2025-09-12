Ecuatoriana Mónica Ojeda convertirá su novela 'Mandíbula' en una serie producida por Universal

La novela 'Mandíbula', de la ecuatoriana Mónica Ojeda será llevada a la televisión como una serie. Así lo anunció la escritora a través de sus redes sociales el jueves 11 de septiembre de 2025.

'Mandíbula', un thriller psicológico de terror, explora el miedo, la adolescencia y las relaciones entre madre e hija y convivencia entre mujeres.

Esta novela, publicada en 2018, será llevada a la pequeña pantalla bajo la dirección de la mexicana Michelle Garza, con producción de Universal.

Se sabe que el título de la serie será 'Jawbone', mandíbula en inglés, idioma en el que se realizará el proyecto audiovisual.

Los mexicanos Gael García Bernal y Diego Luna serán los productores de la serie. El guión estará a cargo de Jaquen Castellanos, quien tmabién será la productora ejecutiva.

Por ahora se desconoce en qué plataformas será transmitida la serie.

Así anunció la noticia la guayaquileña en sus redes sociales: "Esto está pasando y todavía ni me lo creo".

"Gracias a las chicas que imaginan peligrosamente", escribió Ojeda. Las felicitaciones no tardaron en llegar por parte de sus miles de seguidores.

'Mandíbula' se inicia con el secuestro de una adolescente en una cabaña en el medio del bosque. Su captora es su maestra de lengua y literatura y a partir de ahí se desencadena un relato en dos tiempos diferentes.

Ojeda fue seleccionada en la lista Bogotá39 de 2017 como una de las mejores escritoras latinoamericanas menores de 40 años.

Entre sus obras destacan novelas como 'La desfiguración Silva', 'Nefando' y su último libro 'Chamanes elétricos en la fiesta del sol'.