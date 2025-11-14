Nadia Mejía sorprendió en el desfile en traje de baño en el Miss Universo, en Tailandia

Nadia Mejía brilló en el desfile preliminar en traje de baño.

La ecuatoriana Nadia Mejía brilló en el desfile preliminar en traje de baño en el certamen de Miss Universo, en Tailandia, este viernes 14 de noviembre de 2025.

Nadia Mejía lució un espectacular traje de baño de dos piezas de color verde. Con la banda de Ecuador caminó segura por el borde de una piscina ante las cámaras.

El certámen de belleza más importante del mundo tuvo su Swimsuit Fashion Show en el Columbia Pictures Aquaverse, de Pattaya.

El evento arrancó a las 04:00 de Ecuador y 16:00 de Tailandia. Fue transmitido en vivo y los videos individuales fueron publicados en redes sociales.

La ecuatoriana Nadia Mejía lució con seguridad luego de brillar en la víspera con un traje blanco hecho con conchas esmeraldeñas.

Más de 120 concursantes de diferentes países desfilaron en trajes de baño de todos los colores. El show estuvo marcado por luces, música y un ambiente acuático tropical que encantó al público.

En los próximos días las concursantes viajarán a Bagkok para las últimas galas antes de la gran final prevista para el sábado 22 de noviembre.