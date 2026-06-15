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Neymar confirma que será padre de una niña: Así fue el video la revelación

¡Neymar será padre de otra niña! El astro brasileño y Bruna Biancardi celebraron una emotiva fiesta de revelación de sexo.

Neymar y Bruna esperan a su segunda hija

IMAGN IMAGES via Reuters

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

15 jun 2026 - 19:55

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La felicidad volvió a tocar la puerta de Neymar. El delantero brasileño compartió con millones de seguidores uno de los momentos más especiales de su vida al revelar que espera una nueva hija junto a su pareja, Bruna Biancardi

El anuncio se realizó durante una multitudinaria fiesta de revelación de sexo que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Una revelación que paralizó las redes sociales

A través de su cuenta de Instagram, Neymar publicó un video en el que se observa el momento exacto en que él junto a su esposa y sus hijos descubren que el bebé que viene en camino será una niña

La pareja compartió la alegría rodeada de sus seres queridos y de los hijos del futbolista. Durante la celebración, Neymar participó en varias dinámicas junto a Bruna Biancardi, quien acompañó cada instante de la revelación con sonrisas y muestras de cariño.

Así fue el emotivo anuncio del astro brasileño

Uno de los instantes más comentados fue cuando el atacante de la Selección de Brasil apareció con los ojos vendados para participar en una actividad en la que pintó sus manos y camisetas de color rosa. 

La reacción del futbolista al descubrir el sexo del bebé generó miles de comentarios y mensajes de felicitación en redes sociales.

Tras conocer que tendrán una niña, Neymar y Bruna Biancardi protagonizaron un emotivo momento al abrazarse y darse un beso frente a los asistentes. 

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