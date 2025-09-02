'Pasión y poder', una historia intensa de amor y rivalidad, llega a la pantalla de Teleamazonas

‘Pasión y Poder’, la telenovela mexicana producida por José Alberto Castro para Televisa, llegará a Teleamazonas para cautivar a la audiencia del canal de la familia ecuatoriana. El gran estreno es el martes 02 de septiembre del 2025, a las 12:00.

Basada en la historia original de Marissa Garrido y adaptada por la escritora Ximena Suárez, esta producción de 137 episodios narra el enfrentamiento entre dos familias, los Montenegro y los Gómez-Luna, un conflicto que se intensifica tras una disputa amorosa del pasado.

La serie combina drama, intriga y emociones profundas, grabada entre Ciudad de México, Puerto Vallarta y San Francisco, con un equipo creativo liderado por directores como Salvador Garcini y Alejandro Gamboa.

La trama se centra en Julia Vallado, interpretada por Susana González, quien vive un matrimonio infeliz con Eladio Gómez-Luna (Fernando Colunga) tras haber sido cortejada también por Arturo Montenegro (Jorge Salinas).

El regreso de su hijo David (José Pablo Minor) desata una serie de eventos que avivan la rivalidad, mientras Regina Montenegro (Michelle Renaud) y David se enamoran, enfrentando la oposición de sus familias.

La historia se enriquece con personajes como Nina Pérez (Marlene Favela), una figura frívola, y el envidioso Franco (Danilo Carrera), añadiendo capas de tensión y secretos.

¡No te pierdas esta emocionante telenovela a través de Teleamazonas y Teleamazonas.com!