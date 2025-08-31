¿Cómo avanzan las votaciones en el Mundial de Desayunos y cuándo se conocerá al ganador?
Ecuador y Perú se enfrentan en los cuartos de final del Mundial de Desayunos. Así están las votaciones hasta este domingo 31 de agosto.
El Mundial de Desayunos, impulsado por el español Ibai Llanos, ha causado gran expectativas a nivel mundial. Ecuador y Perú compiten en los cuartos de final de este torneo.
Ecuador, represntado por el bolón de verde y el encebollado, se enfrenta a un pan con chicharrón y tamales, propios de Perú. Quien más votos obtenga avanzará a las semifinales del concurso.
Hasta las 15:10 de este domingo 31 de agosto del 2025, los votos en Instagram marcaban el 49% de votos para Ecuador ante el 51% de Perú, que en TikTok también lleva ventaja con 4.8 millones de votos, frente a 4.6 millones que tiene el desayuno ecuatoriano.
Esta competencia ha desatado gran furor en redes, en la que autoridades de ambos países se han pronunciado y marcas de comida, cadenas hoteleras, restaurantes y más ofrecen premios para quienes voten por determinado país.
El mismo Ibai Llanos publicó un video en el que expresó toda la sorpresa por lo ocurrido y anunció que el lunes 1 de septiembre anunciará al ganador.
Los memes tampoco se han hecho esperar y en redes sociales se sigue creando contenido para que las personas voten por Ecuador, específicamente, ya que se encuentra detrás de Perú.
¿Cómo votar por Ecuador?
Instagram:
- Ingrese al perfil de Ibai Llanos
- Seleccione el video de Ecuador vs. Perú y abra la sección de comentarios
- De Like en el comentario que dice ECUADOR
- Si tiene problemas para encontrarlo coloque en el buscador "Comentario de Ibai Ecuador".
- Se desplegarán varios videos en respuesta al comentario.
TikTok:
- Ingrese al perfil de Ibai Llanos
- Seleccione el video de Ecuador vs. Perú y abra la sección de comentarios
- De Like en el comentario que dice ECUADOR
- Si tiene problemas para encontrarlo coloque en el buscador "Comentario de Ibai Ecuador".
- Se desplegarán varios videos en respuesta al comentario.
En YouTube también estaba disponible la votación, sin embargo, la tarde del viernes 29 de agosto, los comentarios de ambos países desaparecieron.
