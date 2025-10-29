Productor musical ecuatoriano nominado al Grammy con la artista venezolana Joaquina

El productor e ingeniero de sonido ecuatoriano Santiago Borja ha alcanzado un hito para la música nacional al recibir una nominación a los Latin Grammy. Su trabajo en el álbum “Al romper la burbuja”, de la cantautora Joaquina, le valió un lugar en la categoría más prestigiosa de la ceremonia: Álbum del Año.

Santiago Borja, graduado en Producción Musical y Sonido de la Universidad San Francisco de Quito, forjó su carrera durante diez años en su propio estudio, Loop Studio, antes de dar el salto a Miami, donde se unió a equipos de élite en Art House y Abbey Road Institute.

“Ver mi nombre dentro del equipo de un disco nominado a Álbum del Año fue algo muy surreal. Me dio mucha ilusión y muchas más ganas de seguir trabajando”, dijo Borja al recibir la nominación.

El álbum de Joaquina, concebido durante un año de sesiones intensas en las que el productor ecuatoriano fue pieza clave, retrata un universo íntimo de emociones y madurez artística. Este proyecto no solo refleja el talento de la joven intérprete venezolana, sino también la huella creativa y técnica de Borja.

Con la vista puesta en la gala del 13 de noviembre, el ingeniero asegura que su misión es seguir abriendo puertas para el talento latino y demostrar que en Ecuador hay profesionales de primer nivel listos para brillar en los escenarios globales.