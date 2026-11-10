Till Lindemann, vocalista de Rammstein, dará concierto en Quito en 2027

Till Lindemann, vocalista de Rammstein, ofrecerá un concierto como solista en Quito el 23 de abril de 2027.

El cantante alemán Till Lindemann, reconocido por ser el vocalista de Rammstein, se presentará en Quito el viernes 23 de abril de 2027, como parte de su gira internacional World Tour 2027.

El concierto se realizará en el Centro de Eventos Bicentenario, ubicado en el parque Bicentenario, según anunciaron las productoras FTC Live y Live Nation.

Till Lindemann, vocalista de Rammstein, ofrecerá un concierto en Quito el 23 de abril de 2027. Cortesía.

A diferencia de sus presentaciones con Rammstein, el artista llegará con su proyecto como solista, caracterizado por el metal industrial, las escenografías teatrales y una propuesta visual provocadora.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para Till Lindemann?

La venta de entradas comenzará el viernes 13 de noviembre de 2026, tanto en la plataforma digital Feel The Tickets como en puntos de venta físicos de Quito.

Los precios de las entradas serán desde:

Golden: USD 49

Black Box: USD 99

Las entradas para el concierto de Till Lindemann estarán disponibles desde el 13 de noviembre de 2026, con precios anunciados desde USD 49, sin impuestos ni cargos adicionales. Cortesía.

Los precios no incluyen IVA ni cargos por servicio, por lo que el valor final será mayor al anunciado.

¿Qué se sabe de la gira World Tour 2027?

Till Lindemann recorrerá Sudamérica con su nueva gira internacional, que contempla más de 50 conciertos y posteriormente continuará por Norteamérica y Europa.

El espectáculo combinará música industrial, elementos teatrales y una puesta en escena de gran intensidad, características que el artista ha desarrollado en su trayectoria como solista.

El anuncio llega después de su gira Meine Welt, realizada en 2025, que reunió a más de 250 000 espectadores en Europa, Asia y Australia, según las cifras difundidas por los organizadores.