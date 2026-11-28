José Arroyo, alcalde de Pujilí, fue sentenciado a 17 años de cárcel como autor directo de peculado.

El alcalde de Pujilí, José Arroyo, y otras 12 personas fueron sentenciados a 17 años y cuatro meses de prisión como autores directos del delito de peculado, la noche de este sábado 28 de noviembre de 2026.

La decisión fue anunciada por un Tribunal de la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

Otros cuatro procesados, quienes participaron como contratistas del Municipio de Pujilí, recibieron una condena de cinco años, nueve meses y diez días de cárcel, en calidad de cómplices.

El caso está relacionado con irregularidades en cuatro contratos financiados con recursos municipales, que, según la investigación de la Fiscalía General del Estado, ocasionaron un perjuicio económico de USD 340 664,26.

Municipio de Pujilí pagó por obras ejecutadas antes de la contratación

La investigación fiscal determinó que funcionarios municipales y contratistas participaron en un mecanismo para adjudicar contratos por obras y bienes que ya habían sido ejecutados o adquiridos con recursos del propio Municipio.

Los procesos de contratación estuvieron relacionados con la construcción de dos óvalos abstractos del arte de Pujilí, la elaboración de esculturas de patos silvestres y la adquisición de palmeras y otras plantas.

Según la Fiscalía, los trabajos se realizaron en 2023 con materiales y personal municipal. Sin embargo, los contratos fueron adjudicados en 2024, cuando las obras ya estaban ejecutadas.

La tesis fiscal sostuvo que los procedimientos de contratación pública fueron utilizados para justificar desembolsos por bienes que ya pertenecían o estaban en posesión del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Pujilí, en beneficio de funcionarios y contratistas.

Durante los 12 días de audiencia de juicio, el fiscal provincial de Cotopaxi, Fabián Chávez, presentó 22 pruebas testimoniales, ocho periciales y 329 documentales para sustentar la acusación contra los 17 procesados.

José Arroyo deberá pagar más de USD 340 000

Además de las penas de prisión, el Tribunal estableció sanciones económicas y restricciones para los 17 sentenciados en el denominado caso Ornato Municipal.

Las medidas incluyen: