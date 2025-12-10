Waldokinc El Troyano, el artista que lleva música, flow y baile a todo el Ecuador

Waldokinc El Troyano es reconocido en Ecudaor por sus éxitos que ponen a bailar a generaciones.

Oswaldo Miguel Ibarra Barboza nació el 29 de marzo de 1987 en Esmeraldas. Desde niño se involucró en la música y mostró un fuerte interés por las artes visuales y la pintura, que estudió con gran dedicación.

En 2003 se integró al grupo Conexión Reggae, con el que grabó su primer sencillo 'Temblor'. Un año después grabó su primer álbum de estudio, 'Fatality'.

En 2007 produjo su segundo álbum 'Sangre Nueva', con su sello Scout Producciones, junto a varios exponentes del reguetón esmeraldeño.

Para 2008 se unió a la agrupación urbana Amenaza Verde, donde consolidó su papel como productor musical. Un año después inició su carrera de forma más independiente colaborando en los primeros sencillos de Paolo Plaza.

Waldokinc nació en 2012 con su álbum de estudio titulado 'Nivel 2', donde se incluyen reconocidos temas como 'Sazón al caminado', 'Tú eres vaga' y el emblemático 'Alto Troyanaje'.

Este último tema incluso fue usado por el peleador ecuatoriano Michael Morales en su entrada al octágono de la UFC en 2024.

La carrera de Waldokinc no para. En 2013 lanzó su segundo álbum de estudio 'Llegó el Abusante', con éxitos como 'Sometehe' y 'Rikijimo'.

Colaboraciones nacionales e internacionales

En 2014 Waldokinc hizo su primera colaboración internacional con el grupo puertorriqueño Trébol Clan en el tema 'Sometehe'.

Y ese mismo año trabajó con J Álvarez en el remix del sencillo '24 Horas', compuesto por Alejandro Ramírez Suárez y producido por Carlos Alejandro Patiño Gómez en Medellín, Colombia.

Consolidando su carrera artística, Waldokinc se mudó a Quito en 2018. Ese año estrenó el sencillo 'Que se encienda', en colaboración con el dúo puertorriqueño J-King & Maximan.

Waldokinc llega más allá del reguetón. En 2020 lanzó el álbum 'El Especialista' con el sencillo 'Sin ti' interpretado junto a la reconocida cantante La Toquilla.

Junto a su coterráneo Jombriel, lanzó una colaboración en el tema 'La jama' en 2024. Un éxito que acumuló más de 28 millones de reproducciones en YouTube y más de 13 millones en Spotify.

Influencia para Waldokinc

Waldokinc El Troyano nació en el sector de Barrio Lindo, un barrio tradicional en la zona alta de la ciudad de Esmeraldas. Desde su hogar se alcanzaba a ver el océano Pacífico y la línea urbana de la ciudad.

Barrio Lindo es cuna de talentos en la música y en el deporte. Allí se han forjado carreras de futbolistas como Pedro Quiñónes, Pedro Pablo Velasco y José Luis Perlaza.

Este entorno de disciplina, competencia y proyección influyó en la formación de una generación marcada por el arte y el deporte como caminos de superación social.

Waldokinc estuvo involucrado en la cultura urbana desde su infancia. Junto a amigos del barrio participó en batallas de baile o "cercles", donde los bailarines uno a uno ingresaban al círculo para mostrar sus mejores pasos.

De esta manera El Troyano afianzó su vínculo con el movimiento urbano y despertó un temprano interés por la música como parte de su identidad personal.

La comunidad, el baile y la influencia cultural del barrio fueron claves para que Waldokinc se identifique con su vocación artística, para luego encaminarse hacia la producción musical.

Con paso firme Waldokinc El Troyano ha logrado consolidarse como un referente de la escena urbana ecuatoriana.