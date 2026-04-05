Niño con autismo e hiperlexia sorprende al recrear logos con increíble precisión

Sebastián, de 5 años, se viraliza por su talento para dibujar con gran detalle.

Sebastian un niño con autismo y hiperlexia realiza logo challenge.

Tamara Lopez

05 abr 2026 - 14:18

Un niño de cinco años llamado Sebastián sorprende en redes sociales por su habilidad para dibujar logotipos de programas de televisión con un nivel de detalle poco común. 

El pequeño, diagnosticado con autismo e hiperlexia, demuestra una capacidad artística que llama la atención de miles de usuarios.

TALENTO QUE SE VIRALIZA 

Los videos de sus dibujos se difunden rápidamente en redes, donde se observa cómo replica formas, colores y tipografías con gran precisión. 

Su destreza genera admiración y múltiples reacciones positivas.

MÁS ALLÁ DEL DIAGNÓSTICO  

El caso de Sebastián evidencia cómo sus condiciones no limitan su creatividad, sino que potencian habilidades específicas como la memoria visual y la atención al detalle.  

Usuarios destacan su talento y envían mensajes de apoyo, resaltando la importancia de reconocer y fomentar las capacidades individuales desde temprana edad.   

