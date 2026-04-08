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Piso 21 sorprende a fans ecuatorianos recreando un meme local

La banda sorprendió al hacer referencia a un popular meme de Ecuador durante su participación en un show digital.

La recreación del meme posiciona a Piso 21 en conversación digital y refuerza su cercanía con el público ecuatoriano.

YT/ @ByJuancitoTV

Autor

Tamara López

Actualizada:

08 abr 2026 - 14:35

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Durante su paso por el podcast “Desde Cero”, conducido por ByJuancito, Piso 21 protagonizó un momento que rápidamente llamó la atención en redes. 

En medio de la conversación, los integrantes recrearon un conocido meme ecuatoriano, generando reacciones entre sus seguidores.

El gesto fue interpretado como un guiño directo a sus fans en Ecuador, país donde la agrupación mantiene una fuerte base de seguidores. 

El clip del momento comenzó a circular en plataformas digitales, acumulando visualizaciones y comentarios.

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