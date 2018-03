A lo largo de sus 27 temporadas, Los Simpson han abordado la festividad de Independencia de Estados Unidos en más de una ocasión.

Gracias a varios capítulos se ha aprendido algo de la cultura norteamaricana, tal como te lo contamos a continuación.

Bart en suspenso (segunda temporada)

Bart está a punto de repetir el año, pero en medio de los exámenes sueña con la Declaración de la Independencia de EE UU. y algunos de los protagonistas como Thomas Jefferson.

Homero el grande (sexta temporada)

Cuando Homer se convierte a la sociedad secreta de Los Magios, estos le dan un libro con la versión real de la historia de los EE UU. Pero en esta los héroes aparecen como un grupo de pandilleros.

Verano de un metro y medio (temporada siete)

La familia consigue que Flanders les deje una casa en la localidad costera de Little Pwagmattasquarmsettport. En esas vacaciones, el 4 de julio juega un papel muy importante, tanto que muestra que los estadounidenses también pueden cometer ilegalidades, con tal de celebrar su 4 de julio.

Historia Americana X-celente (temporada 21)

La historia comienza con el picnic del Día de la Independencia para trabajadores de la central nuclear. Aquí se evidencia que en Estados Unidos también se trabaja en días festivos, y si te toca, pues te aguantas.

La medalla amarilla al temor (temporada 25)

En la historia secundaria del episodio Homer comienza una cruzada para lograr un espectáculo de fuegos artificiales el 4 de julio, al punto de intentar comprarlos de forma ilegal. Moraleja, el 4 de julio y la pirotécnia son uno solo.

Lisa, la iconoclasta (séptima temporada)

En el episodio en el que Lisa descubre que Jebediah Springfield fue un sanguinario pirata y no el héroe que todos creen hay un escena que, aunque no hable del 4 de julio, sí que da información sobre la fundación de los EE UU. En uno de los documentos que encuentra, se narra cómo se creó la bandera de Estados Unidos. “Tengo las estrellas blancas que quería, pero no he encontrado corazones rojos, lunas amarillas ni tréboles verdes”, le dice la costurera al mismísimo George Washington. Y así se quedó la bandera.