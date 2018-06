El Manchester United goleó al Stoke City en lo que significó el retorno de Antonio Valencia a las canchas.

Y claro, para Valencia, el retorno no pudo haber sido mejor pues anotó un golazo y fue uno de los más destacados del partido.

A través de redes sociales Valencia, capitán de los ‘red devils’ evidenció su emoción por la victoria y el gol.

It was amazing the night! Thank you very much for your support to all the fans. @ManUtd_Es pic.twitter.com/hGXEdvLXKg

— Antonio Valencia (@anto_v25) 16 de enero de 2018