Caso Nudos: Neira denuncia presunto desvío de USD 2,6 millones en contrato de CELEC

José Julio Neira difundió un video en su cuenta de X en el que expuso indicios del caso Nudos y señaló una transferencia de USD 2,6 millones realizada en mayo de 2024 desde un contrato de CELEC.

El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, difundió este 28 de septiembre un video en su cuenta de X en el que expuso nuevos indicios del denominado caso Nudos , relacionado con presuntas irregularidades en contratos de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC).

Según Neira, el caso se centra en un contrato por USD 15,4 millones adjudicado al consorcio Autotrafo EC 2023. El funcionario sostuvo que, durante la ejecución del contrato, se habrían registrado movimientos financieros y documentos que ahora están bajo revisión por posibles irregularidades.

Una transferencia de USD 2,6 millones

Neira explicó en el video que en mayo de 2024 se realizó una transferencia de USD 2,6 millones a una cuenta de Bank of America que supuestamente pertenecía a Sieyuan Electric SA LLC.

José Julio Neira señaló que en mayo de 2024 se transfirieron USD 2,6 millones a una cuenta de Bank of America que supuestamente pertenecía a Sieyuan, pero que, según el fabricante, no era de su propiedad. X José Julio Neira.

Sin embargo, el funcionario afirmó que posteriormente el fabricante Sieyuan Electric Company Limited comunicó a CELEC que no tenía relación con la empresa que recibió el dinero y que esa cuenta bancaria tampoco le pertenece.

Neira agregó que la carta utilizada para autorizar esa transferencia habría sido falsificada.

Vínculos con empresas mencionadas en Progen

En el mismo video, Neira señaló que aparecen empresas que también han sido mencionadas dentro de las investigaciones relacionadas con Progen.

Entre ellas nombró a Inycofyi y Hingelect, que habrían participado como subcontratistas y que también tendrían vínculos con el consorcio Autotrafo.

Según Neira, se identificaron transferencias por aproximadamente USD 84 000 a Inycofyi y USD 79 532 a Hingelect .

Neira menciona transferencias vinculadas con Karla Saud

Neira también aseguró que alrededor de USD 710 000 aparecen vinculados con Karla Saud y José Walther Manrique dentro de los movimientos financieros revisados.

Saud ya ha sido mencionado en investigaciones relacionadas con los contratos de Progen con CELEC. Neira planteó que existirían coincidencias entre empresas, beneficiarios y transferencias utilizadas en distintos procesos.

Gobierno anuncia acciones legales

Neira señaló que el Gobierno entregará la información recopilada a las autoridades correspondientes para que se investiguen las operaciones identificadas dentro del denominado caso Nudos.

El funcionario ya ha utilizado anteriormente su cuenta de X para divulgar información sobre investigaciones y presuntas irregularidades detectadas en instituciones públicas.

En agosto de 2026 también publicó un video en el que repasó casos de corrupción y vinculó ese análisis con investigaciones vigentes en CELEC.