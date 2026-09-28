Cynthia Gellibert es nombrada presidenta del directorio del IESS
Gellibert asume un nuevo cargo en el IESS en reemplazo de Bernanrdo Cordovez, quien es el nuevo ministro de Desarrollo Económico.
Cynthia Gellibert asumirá un nuevo cargo dentro del Gobierno de Daniel Noboa.
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Actualizado:
28 sep 2026 - 17:04
El presidente Daniel Noboa designó a Cynthia Gellibert como presidenta del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), este lunes 28 de septiembre de 2026.
La decisión se tomó mediante Decreto Ejecutivo 511. Ella asumirá el nuevo cargo en el IESS en reemplazo de Bernardo Cordovez, quien fue designado nuevo ministro de Desarrollo Económico y Productivo, también este lunes.
Gellibert se desempeñó como ministra de Trabajo desde el 5 de junio de 2026, en el contexto de la fusión de varias carteras de Estado para crear el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.
¿Quién es Cynthia Gellibert?
Gellibert es economista y magister en Administración Pública. Oriunda de Ancón, provincia de Santa Elena.
Cynthia Gellibert ha tenido diferentes cargos públicos. Por ejemplo, se desempeñó como asesora de Daniel Noboa cuando él fue asambleísta.
Además, ella presidió el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), que concluyó su extinción en 2024.
Se desempeñó también como Secretaria de la Administración del Gobierno de Noboa. Fue nombrada el 16 de agosto de 2024, en reemplazo de Arturo Félix Wong.
Luego, en enero de 2025, el Mandatario la nombró como vicepresidenta encargada de la República. Esto, en medio de la pugna con Verónica Abad
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