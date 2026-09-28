Diana Ramírez fue designada como nueva ministra de Trabajo, en reemplazo de Gellibert

Diana Ramírez se desempeñaba como secretaria de Planificación antes de asumir el Ministerio de Trabajo.

Diana Ramírez fue designada como nueva ministra de Trabajo y Desarrollo Humano de Ecuador. Así lo dispuso el presidente Daniel Noboa, este 28 de septiembre de 2026, mediante Decreto Ejecutivo 510.

Ramirez asumirá esa Cartera de Estado, en reemplazo de Cynthia Gellibert, quien fue nombrada como presidenta del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Desde mayo de 2025, Diana Ramírez, tenía a su cargo la Secretaria Nacional de Planificación del gobierno de Daniel Noboa.

¿Quién es Diana Ramírez?

Es Ingeniera en Gerencia y Liderazgo por la Universidad Politécnica Salesiana, cuenta con una Maestría en Marketing y Comunicación Política por la Universidad Internacional de La Rioja UNIR (España).

También estudió Administración de Proyectos por el TEC de Monterrey y tiene estudios en el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de UNESCO.

Tiene experiencia en el sector público y privado. Ha liderado procesos en planificación estratégica, formulación de políticas públicas, seguimiento sectorial y ejecución de proyectos con impacto nacional.

Se ha desempeñado en la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco de Desarrollo del Ecuador, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Educación, entre otros.