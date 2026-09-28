Miss Jamaica demandará a Miss Universo tras su caída en el certamen de 2025

Gabrielle Henry, miss Jamaica 2025, asegura que la caída que sufrió le causó graves complicaciones.

Casi un año después de la caída que sufrió durante Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, representante de Jamaica en el certamen, llevó el caso a los tribunales.

Henry presentó el 21 de septiembre de 2026 una demanda contra la Organización Miss Universo, JKN Legacy Inc. y Legacy Holding Group USA ante el Tribunal Superior de Delaware, en Estados Unidos.

La acción judicial incluye reclamos por presunta negligencia, responsabilidad por las condiciones del lugar, contratación y supervisión negligentes, además de afectación emocional.

¿Qué le ocurrió a Miss Jamaica en Miss Universo 2025?

El accidente ocurrió el 19 de noviembre de 2025, durante la competencia preliminar de Miss Universo en Bangkok, Tailandia.

Henry participaba en la ronda de vestido de noche cuando cayó por una abertura del escenario de aproximadamente 1,5 metros de profundidad.

La gravedad de las lesiones fue confirmada posteriormente por la propia Organización Miss Universo y la familia de Henry.

En un comunicado conjunto publicado el 8 de diciembre de 2025, informaron que sufrió una hemorragia intracraneal con pérdida de conocimiento, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones de consideración.

También señalaron que permaneció en cuidados intensivos en Bangkok y bajo vigilancia neurológica.

Gabrielle Henry alega que había una abertura sin protección

La demanda sostiene que Henry estaba siguiendo la coreografía previamente ensayada cuando cayó por una abertura que, según su versión, no estaba señalizada ni cubierta.

La ex Miss Jamaica también alega que la intensa iluminación dificultaba su visibilidad y que dentro del espacio había equipos de iluminación y una base de concreto. Estas afirmaciones forman parte de la demanda y todavía deberán ser analizadas dentro del proceso judicial.

Henry permaneció hospitalizada entre el 19 de noviembre y el 10 de diciembre de 2025. La demanda sostiene que posteriormente continuó experimentando síntomas neurológicos y cognitivos que requirieron rehabilitación y seguimiento médico.

La jamaiquina es médica y ejercía como oftalmóloga. Según su acción judicial, las consecuencias del accidente también le impidieron retomar su residencia médica.

“Las lesiones de la caída me quitaron más de lo que puedo expresar completamente”, señaló Henry al explicar su decisión de acudir a los tribunales. También sostuvo que busca que existan mayores garantías de seguridad para las participantes de estos certámenes.