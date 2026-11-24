El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó este martes 24 de noviembre de 2026 a Freedom y Feathers, dos pavos que protagonizaron una de las tradiciones más curiosas de la Casa Blanca.

Durante la ceremonia, el mandatario deseó a los estadounidenses un feliz Día de Acción de Gracias, festividad que este año se celebrará el jueves 26 de noviembre.

¿Qué pasó con Freedom y Feathers?

Las dos aves, originarias de Virginia Occidental, fueron elegidas para recibir el tradicional indulto presidencial y evitar terminar en la cena de Thanksgiving.

El público participó en una votación en línea para decidir cuál de los pavos recibiría el reconocimiento durante la ceremonia.

Sin embargo, ambos conservarán la vida y serán trasladados a la Universidad Texas A&M, donde permanecerán.

¿Cuál es el origen de esta tradición?

El indulto presidencial a los pavos se realiza oficialmente desde 1989, durante el gobierno de George H. W. Bush. Esta fue la edición número 79 de la tradición.

Sus antecedentes se remontan al gobierno de Abraham Lincoln, cuando su hijo Tad intercedió para salvar a un pavo destinado a la cena navideña.

En 1963, John F. Kennedy también devolvió un pavo a la granja, en un gesto que quedó registrado en la historia de esta costumbre.