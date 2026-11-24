La tarde de este martes 24 de noviembre de 2026, se reportan lluvias acompañadas de granizo en distintos puntos de Quito, lo que genera complicaciones en la movilidad.

Las precipitaciones coinciden con el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), que advirtió sobre eventos de alta intensidad durante hasta el 27 de noviembre.

De acuerdo con reportes ciudadanos, la circulación y tránsito en la ciudad causan una fuerte carga vehicular en sentidos sur-norte y norte-sur, en avenidad principales y además se reporta acumulación de agua en los carriles del Trolebús.

Sectores con reportes de inundaciones

A través de las cámaras de videovigilancia, el ECU 911 constató acumulación de agua en varias vías de la capital a consecuencia de las lluvias.

Además, la Coordinación Zonal 2-9 del ECU 911 Quito informó que se han ingresado llamadas alertando sobre inundaciones de viviendas.

Estos son los sectores que reportan emergencias:

América

El Ejido

Chilibulo

Miraflores Alto

La Mariscal

Centro Histórico

La Floresta

Atención de emergencias

EL COE de Quito anunció en sus redes sociales que organismos de respuesta atendieron un reporte de acumulación de agua en la calle Antonio de Ulloa, sector Santa Clara.

Tras labores de despeje se habilitó el paso deprimido de la av. América y Ulloa, esto luego de que la vía fue cerrada por aproximandamente unos 30 minutos.

Despliegue municipal y monitoreo permanente

Un comunicado emitido la tarde de este 24 de noviembre por el Municipio de Quito indica que la institución mantiene activadas sus acciones de prevención y vigilancia bajo la coordinación del Centro de Operaciones de Emergencia del Distrito Metropolitano (COE Metropolitano).

El organismo realiza un seguimiento constante de las condiciones meteorológicas y del estado de la red vial de la capital.

Este plan de contingencia cuenta con el trabajo articulado de técnicos y personal operativo de la Secretaría de Seguridad y Gestión de Riesgos, el Cuerpo de Bomberos, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) y la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS).