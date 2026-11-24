Más allá del fitness: TONI PROFIT acerca la proteína a nuevas rutinas de consumo
La proteína ocupa un lugar destacado en la conversación sobre alimentación
TONI PROFIT
Cortesía / Generada con IA
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Actualizado:
24 nov 2026 - 15:55
La proteína ocupa un lugar destacado en la conversación sobre alimentación. En enero de este año, los departamentos de Salud y Servicios Humanos (HHS) y de Agricultura (USDA) de Estados Unidos presentaron las Guías Alimentarias 2025–2030 y una nueva pirámide que da protagonismo a los alimentos proteicos dentro de una dieta variada. Las recomendaciones priorizan alimentos de alta densidad nutricional e incluyen fuentes de proteína tanto animales como vegetales.
El interés también se refleja en los hábitos declarados por los consumidores. Según la encuesta Food & Health Survey 2026 del Consejo Internacional de Información Alimentaria (IFIC), publicada en octubre, el 27% de los adultos encuestados en Estados Unidos indicó haber seguido una alimentación alta en proteína durante el último año, frente al 23% en 2025. Fue el patrón alimentario más reportado por cuarto año consecutivo. El estudio consultó a 3.005 adultos estadounidenses.
En este contexto, TONI PROFIT presenta una propuesta que busca acercar la proteína a las rutinas cotidianas en Ecuador. Con opciones listas para consumir, la marca combina aporte nutricional, practicidad y sabor para quienes quieren sumar proteína a su alimentación mientras estudian, trabajan, realizan actividad física o disfrutan de otros planes.
El portafolio ofrece presentaciones con 24 g o 27 g de proteína por porción y atributos como ausencia de azúcar añadida, bajo contenido de grasa, sabores y colores naturales, de acuerdo con cada presentación. Esta propuesta permite incorporar proteína sin preparaciones adicionales y responde a consumidores que buscan conocer el aporte de lo que consumen y elegir opciones que se adapten a su día a día.
El sabor es otro de los ejes de TONI PROFIT. Sus opciones de chocolate y vainilla buscan integrar funcionalidad y disfrute en una misma experiencia. Así, la marca propone ampliar las ocasiones de consumo, con alternativas para integrar proteína entre actividades o para acompañar distintas rutinas como parte de una alimentación balanceada. Esta combinación busca conectar con un público más amplio, incluidos Millennials y adultos de la generación Z, que valora soluciones fáciles de incorporar a su alimentación.
Con TONI PROFIT, Tonicorp, una empresa de Arca Continental, busca desarrollar la categoría de alimentos con proteína en Ecuador y responder a nuevas necesidades de consumo. Su mensaje es acercar una nutrición moderna, funcional y práctica para quienes buscan opciones que se adaptan a su estilo de vida.
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