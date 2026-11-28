La mañana de este sábado 28 de noviembre de 2026, el presidente Daniel Noboa, anunció una nueva reducción de cuatro centavos por galón en el precio de los combustibles.

El anuncio lo realizó a través de cuenta de la red social X y señaló que la medida entrará en vigencia a partir del 12 de diciembre de 2026.

De acuerdo con el pronunciamiento del mandatario, las nuevas tarifas referenciales quedarán establecidas de la siguiente manera:

Gasolina Extra y Ecopaís: USD 3,08 por galón (cuatro centavos menos que en noviembre).

por galón (cuatro centavos menos que en noviembre). Diésel Premium: USD 3,02 por galón (cuatro centavos menos que en noviembre).

Seis meses consecutivos a la baja desde junio

Según destacó el jefe de Estado en su anuncio, con este ajuste el país completa seis meses consecutivos de reducción en el precio de estos combustibles, acumulando una baja superior a los 23 centavos por galón desde junio de 2026.

En su mensaje, Noboa señaló que el Ejecutivo continuará adoptando decisiones orientadas al ahorro de los hogares ecuatorianos.