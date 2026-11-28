La mañana de este sábado 28 de noviembre, Guayaquil pudo observar al volcán Chimborazo al amanecer y captó la atención en redes sociales.

Usuarios compartieron imágenes y videos de esta postal en la plataforma digital X, además se generaron comentarios sobre la posibilidad de divisar su perfil nevado durante las primeras horas de la jornada.

¿Qué tan posible es ver el Chimborazo y qué condiciones se necesitan?

La posibilidad de ver el volcán Chimborazo a la distancia, incluso desde puntos ubicados a entre 140 kilómetros y más de 200 kilómetros, depende parámetros climáticos.

Este es un fenómeno poco frecuente y que depende de una combinación específica de factores atmosféricos para que se dé.

En Guayaquil, es posible este avistamiento cuando existe:

Cielo despejado y aire limpio: La ausencia de nubes bajas resulta clave para que el horizonte no quede bloqueado.

La ausencia de nubes bajas resulta clave para que el horizonte no quede bloqueado. Lluvias previas: Las precipitaciones anteriores ayudan a limpiar partículas y humedad del ambiente, mejorando la visibilidad a larga distancia.

Las precipitaciones anteriores ayudan a limpiar partículas y humedad del ambiente, mejorando la visibilidad a larga distancia. Iluminación del amanecer: En las primeras horas de la mañana, la luz solar resalta el contraste del nevado frente al cielo.

¿Desde qué puntos del país se puede ver el volcán Chimborazo?

La visibilidad del coloso andino varía según la distancia, la altitud y la nubosidad del momento, dividiéndose entre zonas cercanas de la Sierra y puntos más alejados de la Costa:

Sierra central: Se aprecia con mayor frecuencia y claridad desde Riobamba y sus alrededores.



La Reserva de Producción de Fauna Chimborazo y vías que conectan Riobamba con Guaranda .



También se divisa desde sectores de Tungurahua y Bolívar , en trayectos por carretera entre zonas como Baños y Cuenca . Y desde sectores del sur de Quito cuando el cielo lo permite.

Se aprecia con mayor frecuencia y claridad desde y sus alrededores. La y vías que conectan Riobamba con . También se divisa desde sectores de y , en trayectos por carretera entre zonas como y . Y desde sectores del sur de cuando el cielo lo permite. Costa: Aunque no es lo más común, se ha logrado observar a lo lejos al amanecer o tras días de lluvia con aire limpio y horizonte despejado desde el norte de Guayaquil y en los cantones de Nobol, Santa Lucía, Palestina y Daule.

El clima de hoy según el Inamhi

Para este sábado 28 de noviembre de 2026, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronostica lluvias de intensidad variable en 17 provincias del país.

Las precipitaciones se presentaran en la tarde en sectores de la Costa, Sierra y Galápagos.

Esto en un contexto marcado por lluvias estacionales causadas por el Fenómeno de El Niño.