Los Ríos es la provincia más afectada por lluvias

La emergencia invernal mantiene bajo el agua a varios sectores del cantón Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, debido al desbordamiento de varios causes de agua.

El río Babahoyo en días pasados alcanzó los 7,38 metros, por encima de su cota máxima de referencia y causó una fuerte acumulación de agua en los principales ejes viales.

De acuerdo con los reportes actualizados por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional y el monitoreo del ECU 911, Los Ríos es actualmente la provincia más afectada por las precipitaciones y ya deja 276 personas damnificadas que se encuentran en cinco albergues y refugios temporales.

El monitoreo técnico detalla los siguientes niveles de acumulación de agua en las carreteras del cantón Babahoyo:

Vía Babahoyo – Jujan: 1 metro en el centro de la vía, 1,25 metros en el carril derecho y 98 centímetros en el carril izquierdo.

1 metro en el centro de la vía, y 98 centímetros en el carril izquierdo. Vía Babahoyo – Montalvo: 30 centímetros.

30 centímetros. Vía Babahoyo – San Juan: 20 centímetros en el tramo El Salto – La Chorrera y 30 centímetros entre La Chorrera y el cruce de Baba.

20 centímetros en el tramo El Salto – La Chorrera y 30 centímetros entre La Chorrera y el cruce de Baba. Sector El Salto – Av. El Periodista: 25 centímetros.

Cambios de vías y ruta alterna hacia Guayaquil por las inundaciones

Ante el cierre al tránsito vehicular en el tramo de la vía E-25 (Babahoyo – Jujan – Tres Postes), a la altura del sector San Pedro (piladora Don Eduardo, km 55), las autoridades locales y de tránsito habilitaron una ruta alterna entre Babahoyo y Guayaquil.

Según el croquis oficial emitido por Transvial EP, los conductores deben seguir esta ruta:

Tomar el desvío desde Babahoyo hacia el Cruce de Chilintomo

Continuar por la vía secundaria hacia el recinto Las Mercedes

Avanzar hasta el recinto El Recreo para reincorporarse al eje vial a la altura de Tres Postes, retomando desde allí la conexión hacia Guayaquil

El COE Nacional recomendó a la ciudadanía evitar circular por los tramos anegados y utilizar únicamente las rutas alternas habilitadas.

¿Qué sucede con el traslado de paquetes electorales en Los Ríos?

Pese a las complicaciones viales, la logística para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) de este domingo 29 de noviembre continúa en marcha en la provincia.

Las Fuerzas Armadas del Ecuador, a través su cuenta de la red social X informaron que continúan realizándose el traslado de los paquetes electorales desde Babahoyo hacia los distintos recintos de Los Ríos.

El operativo se cumple bajo estricta seguridad y monitoreo vial permanente, adaptando los desplazamientos a las condiciones de las carreteras.

Camión volcado, lechuguines en la carretera y rescates en la vía

La acumulación de agua ha provocado varios incidentes en las carreteras de Babahoyo durante las últimas 72 horas:

Vehículos varados por lechuguines: Conductores reportaron la presencia masiva de lechuguines sobre la calzada de la vía Babahoyo – Jujan, lo que provocó que varios automotores quedaran atrapados y varados en medio del agua.

Volcamiento de un tráiler: El jueves 26 de noviembre se registró un siniestro de tránsito en la vía E-25, sector La Chorrera, donde un vehículo pesado perdió estabilidad y terminó volcado mientras circulaba por un tramo inundado. El reporte preliminar confirmó que no hubo personas heridas.