CNE traslada 21 recintos electorales en seis provincias por efectos de las lluvias
El CNE reubicó 21 recintos electorales en Los Ríos, Guayas, Esmeraldas, Carchi, El Oro y Galápagos
Recintos electorales afectados por las lluvias
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Actualizada:
28 nov 2026 - 13:21
El Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuso este sábado 28 de noviembre la reubicación de 21 recintos electorales en seis provincias del país debido a las afectaciones provocadas por las lluvias e inundaciones.
Los cambios se aplican en las provincias de Los Ríos, Guayas, Esmeraldas, Galápagos, Carchi y El Oro, siendo el cantón Babahoyo el que registra el mayor número de modificaciones, con diez establecimientos trasladados.
Según el reporte institucional con corte a las 10:00, la disposición tiene como finalidad proteger la integridad de los electores y asegurar el desarrollo normal de los comicios.
Listado de recintos afectados y sus nuevas ubicaciones
Este es el detalle por provincia y cantón de los recintos que fueron reemplazados y los nuevos puntos habilitados para sufragar:
¿Dónde consultar el lugar de votación?
El organismo electoral recordó que la ciudadanía podrá consultar en tiempo real su lugar de votación y verificar si su recinto fue cambiado de lugar a través de la página web oficial www.cne.gob.ec, mediante la aplicación móvil CNE App y en las redes sociales de las delegaciones provinciales.
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