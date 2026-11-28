El Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuso este sábado 28 de noviembre la reubicación de 21 recintos electorales en seis provincias del país debido a las afectaciones provocadas por las lluvias e inundaciones.

Los cambios se aplican en las provincias de Los Ríos, Guayas, Esmeraldas, Galápagos, Carchi y El Oro, siendo el cantón Babahoyo el que registra el mayor número de modificaciones, con diez establecimientos trasladados.

Según el reporte institucional con corte a las 10:00, la disposición tiene como finalidad proteger la integridad de los electores y asegurar el desarrollo normal de los comicios.

Listado de recintos afectados y sus nuevas ubicaciones

Este es el detalle por provincia y cantón de los recintos que fueron reemplazados y los nuevos puntos habilitados para sufragar:

Recintos reubicados CNE

¿Dónde consultar el lugar de votación?

El organismo electoral recordó que la ciudadanía podrá consultar en tiempo real su lugar de votación y verificar si su recinto fue cambiado de lugar a través de la página web oficial www.cne.gob.ec, mediante la aplicación móvil CNE App y en las redes sociales de las delegaciones provinciales.