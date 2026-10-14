Más de 10 sectores en Guayaquil reportan cortes de energía este miércoles 14 de octubre

CNEL atienede cortes de luz en distintos puntos de Guayaquil este 14 de octubre. Foto:

Más de 10 barrios en Guayaquil registraron cortes de energía durante la madrugada y mañana de este miércoles 14 de octubre de 2026.

Usuarios en redes sociales reportaron cortes de luz en Mucho Lote 1 y 2, Ciudad Celeste, Guayacanes, Alborada, Samanes, Sauces 4, Sauces 5, Huancavilca Norte y Vergeles.

Ante estas quejas y preguntas de los usuarios, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) aseguró que su personal técnico trabaja para restablecer el servicio eléctrico.

"Estimado usuario, personal técnico de CNEL EP se encuentra ejecutando las acciones necesarias para restablecer el servicio eléctrico a la brevedad posible", escribió la empresa pública como respuesta a usuarios en X.

En el sur, los cortes se reportaron desde La Floresta 2, Fertisa, Malvinas, La Portuaria y el Guasmo Oeste.

Los usuarios manifestaron su preocupación por los daños que pueden ocasionar los cortes de luz en los electrodonomésticos.

Y ante esto, CNEL respondió: "Si presenta daños en sus electrodomésticos, atenderemos su solicitud en nuestras agencias, los requisitos los encuentra en el siguiente enlace: https://cnelep.gob.ec/solicitudes-comerciales/