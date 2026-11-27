Una montañista que quedó atrapada entre rocas en el volcán Los Ilinizas

Dos montañistas de 26 y 27 años quedaron atrapados entre las rocas en el volcán Los Ilinizas, en el sector de El Chaupi (provincia de Pichincha).

El incidente se produjo en horas de la mañana y motivó la activación de un operativo interinstitucional coordinado a través del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

De acuerdo con el parte oficial del operativo de búsqueda y rescate, las labores se extendieron hasta la madrugada de este sábado 28 de noviembre de 2026 y finalizaron a la 01:00 AM.

¿Cómo se ejecutó el operativo de rescate?

Las labores para llegar hasta los montañistas tuvieron complicaciones debido al agreste del terreno glaciar y al mal clima en la montaña.

Para completar el rescate, el ECU 911 coordinó un despliegue interinstitucional dividido en tres fases:

Despliegue aéreo y terrestre : La Policía Nacional activó un helicóptero para trasladar a tres rescatistas del GIR hasta el sector, que es una zona de difícil acceso, en el Iliniza Sur. Además, otros dos servidores policiales avanzaron por tierra con mochilas, cuerdas, equipos técnicos y una camilla de rescate.

: La Policía Nacional activó un helicóptero para trasladar a tres rescatistas del GIR hasta el sector, que es una zona de difícil acceso, en el Iliniza Sur. Además, otros dos servidores policiales avanzaron por tierra con mochilas, cuerdas, equipos técnicos y una camilla de rescate. Aproximación y evacuación a la laguna: Con el apoyo de los Cuerpos de Bomberos de Mejía, Latacunga y Cayambe , además de guías de la Asociación Ecuatoriana de Guías de Montaña (Aseguim) y guías locales se logró ubicar, asistir y evacuar a los dos hermanos hacia el sector de la laguna.

Con el apoyo de los Cuerpos de Bomberos de , además de guías de la y guías locales se logró ubicar, asistir y evacuar a los dos hermanos hacia el sector de la laguna. Descenso en camilla y traslado médico: Debido a la lesión en el tobillo de una de las afectadas y las condiciones del terreno, los equipos efectuaron el descenso en camilla hasta un punto de evacuación, donde una ambulancia gestionó el traslado a una casa de salud.

Estado de salud de los montañistas rescatados

Los equipos de emergencia realizaron una valoración inicial de ambos ciudadanos, el hombre de 27 años, se encontraba en condición estable,

Por otro lado, la mujer de 26 años presentaba signos de hipotermia y una posible lesión correspondiente a un esguince en el tobillo derecho.