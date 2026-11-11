¿Por qué Daniel Noboa renovó el estado de excepción en ocho provincias de Ecuador?

El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 532 con el que renovó el estado de excepción en ocho provincias de Ecuador.

A través de la firma del Decreto Ejecutivo 532, el presidente Daniel Noboa renovó, este miércoles 11 de noviembre de 2026, el estado de excepción en ocho provincias del país por 'grave conmoción interna'.

La medida regirá, por 30 días más, en las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Durante la vigencia del estado de excepción, las Fuerzas Armadas coordinarán las operaciones de seguridad en conjunto con la Policía. Además, se suspende el derecho a inviolabilidad de domicilio y correspondencia.

Desde enero de 2024 hasta lo que va de noviembre de 2026, el Gobierno de Daniel Noboa ha emitido 26 estados de excepción contra el crimen organizado en Ecuador.

El Decreto 532 detalla que “resulta necesaria la renovación” del estado de excepción por grave conmoción interna, declarado mediante Decreto Ejecutivo No. 498 de 15 de septiembre de 2026

Entre los argumentos para mantener esta medida, el Ejecutivo identificó la "persistencia de las dinámicas criminales identificadas y la gravedad de los hechos violentos registrados".

Razones para la renovación

Según un informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en las ocho provincias se mantiene un escenario de violencia "de alta intensidad", caracterizado por diferentes hechos delictivos.

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Entre los acontecimientos identificados constan homicidios múltiples, ataques armados planificados, utilización de armamento de uso militar y explosivos, además de extorsiones sistemáticas a sectores comerciales y productivos.

El reporte también menciona secuestros, asesinatos selectivos y amenazas contra autoridades, entre otras actividades relacionadas con estructuras criminales.

"Se ha verificado la continuidad y persistencia de hechos de violencia de alta intensidad, manifestados en homicidios múltiples, ataques armados planificados, empleo de armamento de uso militar y artefactos explosivos", se menciona en el Decreto Ejecutivo.