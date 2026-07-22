Ecuador exportará 30.000 toneladas de arroz a Colombia desde el 25 de julio

Ecuador exportará 30 000 toneladas métricas de arroz hacia Colombia a partir del sábado 25 de julio de 2026, informó el Ministerio de Producción y Comercio Exterior este miércoles 22.

La apertura de este flujo comercial coincide con la habilitación de las operaciones de importación a través del puente de Rumichaca, uno de los principales puntos de intercambio entre ambos países.

La negociación representa un impulso para las exportaciones ecuatorianas de arroz, que buscan recuperar su presencia en el mercado colombiano tras la reducción registrada en los últimos años, detalló la cartera de Estado.

Exportaciones se retomarán a través de Rumichaca

El ingreso del producto ecuatoriano a Colombia está previsto para finales de julio, luego de las gestiones realizadas entre las autoridades ecuatorianas, el sector exportador y actores comerciales colombianos.

Las 30 000 toneladas métricas negociadas corresponden a una primera operación comercial que permitirá reactivar las exportaciones hacia Colombia, uno de los mercados más importantes para el arroz producido en Ecuador.

Las autoridades indicaron que el objetivo es avanzar progresivamente hacia la recuperación de los volúmenes de exportación alcanzados en años anteriores.

Para ello, las áreas técnicas del Ministerio y la Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Colombia mantienen acercamientos con autoridades, gremios e importadores del vecino país con el propósito de facilitar nuevas operaciones comerciales.

Entre las acciones previstas se encuentran:

Fortalecer la presencia del arroz ecuatoriano en Colombia.

Generar nuevas oportunidades para los exportadores nacionales.

Facilitar los procesos comerciales entre ambos países. Impulsar la recuperación de los niveles históricos de exportación del sector.

El arroz ecuatoriano busca ampliar su presencia internacional

El Ministerio de Producción aseguró que las gestiones con el sector privado y las autoridades colombianas continuarán durante los próximos meses para consolidar nuevas oportunidades de exportación para este producto.