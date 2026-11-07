Sismo de magnitud 4.7 se registró frente a las costas de Puerto López, Manabí

El Instituto Geofísico registró un sismo de magnitud 4.7 localizado a 38,28 kilómetros de Puerto López este sábado 7 de noviembre.

Un sismo de magnitud 4.7 se registró este sábado 7 de noviembre a las 12:17 (hora local) frente a la costa ecuatoriana.

Según el informe oficial revisado por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGEPN), el epicentro se localizó a 38,28 kilómetros de Puerto López, en la provincia de Manabí.

El movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 31 kilómetros, según los datos proporcionados por los sistemas de monitoreo sísmico.

Monitoreo y reporte ciudadano

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas heridas ni daños materiales tras el evento.

El Instituto Geofísico mantiene habilitada su plataforma digital para que los ciudadanos de las zonas cercanas puedan reportar si sintieron el sismo y colaborar con el mapa de intensidad.