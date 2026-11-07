Perú: Instalan estatua de 14 metros del papa León XIV de cara a su visita oficial

Una estatua de 14 metros en honor al papa León XIV fue instalada en el Callao, Perú, previa a su visita oficial del 11 al 16 de noviembre.

La provincia portuaria del Callao, en Perú, instaló una imponente estatua de 14 metros de altura en honor al papa León XIV, considerada la más grande del mundo dedicada al pontífice.

La estructura, que incluye un pedestal de dos metros y un peso aproximado de cuatro toneladas, quedó ensamblada este viernes en el Parque del Niño Gaelito.

El traslado de la obra se realizó en plena madrugada mediante un operativo logístico con tráileres de gran tamaño para evitar congestionamientos en el tráfico de Lima.

Un homenaje al vínculo pastoral del Pontífice con el país

La figura fue elaborada en un tiempo récord de 45 días por un equipo de 14 artistas de la Escuela de Bellas Artes, liderados por Rafael Gutiérrez y Deyvi Wong, quienes cuidaron cada detalle del rostro, incluido el característico lunar del Papa en el lado izquierdo.

El proyecto contó con el impulso de las autoridades locales y una donación del sector privado.

Esto como muestra de agradecimiento por las más de dos décadas que el actual jerarca de la Iglesia católica residió en territorio peruano como misionero y obispo, adquiriendo incluso la nacionalidad peruana.

Preparativos finales para la visita apostólica

La inauguración oficial de la obra está programada para este lunes 9 de noviembre, a pocos días de que el papa León XIV llegue a Perú para cumplir con una visita apostólica del 11 al 16 de noviembre.

Durante su estancia en el país sudamericano, el Sumo Pontífice recorrerá ciudades como Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Las autoridades locales prevén que el Papa pueda contemplar de cerca la colosal estructura durante su paso por la provincia portuaria.