Santa Elena llega a sus 19 años de provincialización golpeada por las lluvias de El Niño

Este sábado 7 de noviembre de 2026, Santa Elena cumple 19 años de provincialización con 150 familias afectadas por las lluvias.

La provincia de Santa Elena se alista para conmemorar este sábado 7 de noviembre de 2026 sus 19 años de provincialización en medio de una severa emergencia climática.

Las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño han provocado inundaciones, desbordamiento de ríos y considerables daños materiales en varios cantones de la península.

Declaración de emergencia

Ante el impacto invernal, la Alcaldía Ciudadana de Santa Elena declaró la emergencia institucional tras una sesión del COE Cantonal para agilizar la entrega de ayuda y recursos a los damnificados.

De igual manera, la Prefectura de Santa Elena y el COE Provincial resolvieron suspender el pregón estudiantil, el desfile cívico-militar y la sesión solemne programada para este 6 y 7 de noviembre.

Las autoridades confirmaron que las festividades y actos cívicos quedan pospuestos hasta que las condiciones meteorológicas y de seguridad mejoren.

Además, las clases presenciales en la provincia migraron temporalmente a la modalidad virtual.

Comunidades afectadas y familias albergadas

La situación es crítica en varios sectores rurales. En la comuna San Antonio se reportan alrededor de 150 familias afectadas por el agua que ingresó a sus viviendas.

Otras localidades como Valdivia, San Pedro, Barcona y Sinchal registraron serios estratos e inundaciones.

Debido al nivel del agua, los equipos de emergencia evacuaron a una familia de seis integrantes en San Antonio, trasladándola hasta el alojamiento temporal habilitado en la comuna Valdivia.

Despliegue de ayuda y monitoreo constante

La atención de la emergencia cuenta con el trabajo coordinado entre la Alcaldía, el Cuerpo de Bomberos, las Fuerzas Armadas, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y maquinaria pesada en zonas de riesgo como Sitio Nuevo, Valdivia y San José.

El COE Cantonal mantiene en evaluación permanente las condiciones de los alojamientos preventivos para garantizar la asistencia humanitaria de las familias damnificadas mientras el temporal continúa azotando a la península.