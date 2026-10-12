Expertos advierten que 30 MW recuperados no evitan riesgo de apagones en Ecuador

Expertos advierten que pese a que Ecuador cuenta con megavatios, no son suficientes para evitar cortes de luz a finales de octubre de 2026.

A pesar del anuncio del Gobierno Nacional sobre la habilitación de 16 generadores del contratro con la empresa Austral Technical Management (ATM), esepecialistas del sector eléctrico sotienen que la medida no es suficiente.

José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, informó que esta recuperación incorpora 30 MW a la red que prevén alcanzar 60 MW.

Según los análisis técnicos, si las condiciones climática en el Austro no mejoran drásticemente.

Sin embargo, el país podría enfrentar racionamiento de energía, desde la última semana de octubre de 2026, debido al estiaje que afecta al país.

Déficit frente al nivel crítico de Mazar

El ingeniero eléctrico y académico, Pablo Arias, enfatizó que, aunque toda incorporación de energía al sistema nacional es positiva, el volumen recuperado resulta menor ante la magnitud de la crisis.

"Según informes operativos del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), el déficit energético del país bordea entre los 1 300 y 1 800 magevatios. La recuperación de pequeñas cantidades de energía térmita es un aporte pero no alcanza para cubrir la brecha actual" Pablo Arias, ingeniero eléctrico y académico.

El especialista advirtió que el embalse de Mazar -el principal regulador del sistema hidroeléctrico ecuatoriano- se encuentra en niveles de cota preocupantes.

La mañana de este lunes 12 de octubre de 2026, la cota del embalse estaba en los 2 124,9 metros sobre el nivel del mar, lo que representa una reducción de más de 21 metros en aproximadamente seis semanas.

Pese a las lluvias puntuales registradas en los ríos de Cuenca, se requieren al menos de 10 a 15 días de precipitaciones intensas y continúas para lograr una recuperación efectiva del reservorio.

Fallas estructurales y sin la energía de Colombia

El análisis técnico señala que la crisis actual responde a múltiples factores acumulados desde el periodo previo de emergencias en 2024.

Sin energía de Colombia

Desde el pasado 22 de enero de 2026, Colombia suspendió la venta de energía a Ecuador como respuesta a la tasa de seguridad que impuso el Gobierno de Ecuador a las importaciones que llegan de este país.

La energía que provenía del país cafetero representaba un 10%, con 450 MW. Sin embargo, y de acuerdo al informe de Cenace y el análisis de expertos, esto aumenta la posibilidad de que se den cortes de luz en Ecuador.

Además, Colombia, actualmente está afectado por el Fenómeno de El Niño y sequías locales.

Pablo Arias plantea que Ecuador debe negociar un nuevo esquema de transacciones internacionales y avanzar hacia un mercado oferta/ bolsa de energía para competir en igualdad de condiciones.

Si Ecuador no cuenta con la energía de Colombia aumenta la posibilidad de que se den cortes de luz a finales de octubre de 2026. Ministerio de Transporte

Proyecto e infraestructura estancada

Otro de los factores que observa Arias son las trabas en la contratación pública y la falta de garantías jurídicas que han provocado la caída de contratos de barcazas.

Además de proyectos de energías renovables (solares, eólicas y térmicas).

Vulnerabilidad de Coca Codo Sinclaire

El experto también señala que aunque la central aporta en el norte, la presencia de palizada y sedimentos en épocas de lluvias obliga a paralizar periódicamente sus tomas de agua para limpieza.

Por su parte, el experto Marcelo Neira, coincidió en que cualquier acción para aumentar la oferta o reducir la demanda ayuda a minimizar el impacto.

Sin embargo, remarcó que al país le faltan cientos de megavatios para superar el bache.

Neira recomendó aplicar de forma urgente las propuestas técnicas entregadas al Ejecutivo.

Entre las que destacan revisar mensualmente las tarifas eléctricas según la oferta disponible y acelerar al máximo los trámites y autorizaciones para la inversión privada en generación.

Ecuador aún depende de acciones a largo plazo para evitar que se repitan escenarios como los cortes de luz ocurridos durante de 2024. Foto: Referencial web

Racionamientos proyectados para finales de octubre

Si la baja hidrología persiste y el consumo no disminuye significativamente, Pablo Arias prevé que Cenace y el Ministerio de Energía deban disponer el inicio de racionamientos eléctricos hacia finales de la última semana de octubre.

Para mitigar el impacto en la productividad y la seguridad ciudadana, el experto sugiere que las empresas distribuidoras preparen planes de contingencia para aplicar cortes programados en horarios nocturnos y de madrugada.

El experto propone que sean en los horario de entre las 22:00 y las 04:00, protegiendo los sectores vulnerables, hospitales e industrias clave.