La exportación de petróleo generó ingresos por más de USD 7 000 en 2026 en Ecuador.

Las exportaciones petroleras de Ecuador generaron ingresos por USD 7 004 millones entre enero y octubre de 2026, según informó la empresa pública EP Petroecuador este martes 24 de noviembre.

Durante los primeros diez meses del año, la estatal petrolera comercializó en el mercado internacional 90,38 millones de barriles de crudo Oriente, crudo Napo y Fuel Oil N.º 6.

El crudo Oriente fue el producto que generó mayores ingresos, con USD 4 353 millones, equivalentes al 62,1% del total reportado por Petroecuador durante ese período.

Entre enero y octubre, la empresa pública realizó 26 concursos internacionales: 24 para la comercialización de petróleo y dos para la venta de Fuel Oil N.º 6.

¿Cuánto dinero generó la exportación de petróleo?

Los ingresos y volúmenes de exportación se distribuyeron de la siguiente manera:

Crudo Oriente: 53,2 millones de barriles exportados, que generaron USD 4 353 millones.

53,2 millones de barriles exportados, que generaron USD 4 353 millones. Crudo Napo: 34,3 millones de barriles, que representaron ingresos por más de USD 2 460 millones.

34,3 millones de barriles, que representaron ingresos por más de USD 2 460 millones. Fuel Oil N.º 6: 2,8 millones de barriles, que aportaron cerca de USD 187 millones.

A partir de las cifras reportadas por Petroecuador, el ingreso promedio por barril exportado fue de aproximadamente USD 81,82 para el crudo Oriente y USD 71,84 para el crudo Napo.

Esto representa una diferencia cercana a USD 10 por barril entre los dos tipos de petróleo que comercializa Ecuador.

¿Por qué el crudo Oriente genera mayores ingresos?

Las características del petróleo ecuatoriano influyen en su cotización en los mercados internacionales.

El crudo Oriente tiene un menor contenido de azufre y requiere procesos de refinación menos complejos que el crudo Napo, lo que favorece su precio de comercialización.

En cambio, el crudo Napo presenta mayor densidad y contenido de azufre, características que inciden en los costos de procesamiento.

Para la comercialización de ambos tipos de petróleo, Petroecuador utiliza como referencia el precio del West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales indicadores internacionales del mercado petrolero.

Por su parte, el precio del Fuel Oil N.º 6, un combustible utilizado en actividades industriales y marítimas, toma como referencia el marcador Platts USGC HSFO.