Reforma al Código Tributario eleva multas por no presentar la declaración patrimonial al SRI

La reforma hasta un millón la multa por no presentar la declaración patrimonial en el SRI

La reforma al Código Tributario, aprobada con 83 votos por la Asamblea Nacional el 6 de octubre de 2026, plantea un incremento de multas a quienes no presenten la declaración patrimonial en el Servicio de Rentas Internas (SRI).

El Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Tributario establece sanciones de entre 1 000 a 2 075 salarios básicos unificados (SBU) para los contribuyentes que estén obligados a presentar la declaración patrimonial y no lo hagan

Con el SBU de USD 482 vigente en 2026, las multas oscilarían entre USD 482 000 y USD 1 000 150 para quienes incumplan con esa obligación.

La diferencia frente al régimen anterior es significativa. Antes de la reforma, la sanción iba de USD 500 a USD 1 500, dependiendo del monto de los activos del contribuyente.

¿Quiénes deben presentar la declaración patrimonial?

La obligación alcanza a personas nacionales o extranjeras residentes en Ecuador, cuyos activos totales, al 1 de enero de cada año, superen los límites establecidos por el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Para 2026, el límite es de USD 244 160 para un soltero. En el caso de una persona casada o que mantiene una relación conyugal, el monto asciende a USD 488 520.

La declaración patrimonial debe presentarse ante el SRI en mayo de cada año.

¿Qué bienes se deben declarar?

En la declaración patrimonial se debe incluir los activos que la persona posee tanto en Ecuador como en el exterior.

Entre ellos están:

Vehículos.

Cuentas bancarias y depósitos.

Viviendas y otros inmuebles.

Herencias.

Negocios.

Cuentas por cobrar.

La reforma establece además una diferencia entre no presentar la declaración y presentar el documento, pero omitir bienes o activos que se encuentran fuera del país.

Cuando el contribuyente presenta la declaración patrimonial, pero no incluye la totalidad de sus activos en el extranjero, la sanción propuesta será equivalente al 0,5% del valor de los bienes no declarados, según Primicias. La sanción no puede superar el valor de 2 075 salarios básicos unificados.

El proyecto también contempla un tratamiento diferenciado para quienes presentan la declaración fuera del plazo establecido.

Además, existe una posibilidad de reducir la sanción. Si el contribuyente corrige el incumplimiento antes de recibir una notificación de la Administración Tributaria, la multa correspondiente se reducirá a la mitad.