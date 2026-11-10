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Ecuador

10 ríos están desbordados en Guayas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena este 10 de noviembre

Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte a las 10:00, hay ríos desbordados en Guayas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos monitorea 10 desbordamientos de ríos y esteros en Guayas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena.

Captura de video

Autor

Ana Rosero

Actualizado:

10 nov 2026 - 11:12

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Las intensas lluvias asociadas a El Niño provocaron el desbordamiento de 10 ríos en cuatro provincias de Ecuador, este martes 10 de noviembre de 2026.

El reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte a las 10:00,  identifica afectaciones en Guayas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena.

Guayas registra el mayor número de cuerpos hídricos desbordados, con cinco reportes. En Manabí hay un desbordamiento, al igual que en Los Ríos y Santa Elena registra tres.

¿Dónde están los ríos desbordados?

El reporte identifica los siguientes puntos:

  1. Guayas:

    • Estero El Cañal – Daule.
    • Río Pula – Daule.
    • Río Jaboncillo – Daule.
    • Río Los Amarillos – Alfredo Baquerizo Moreno.
    • Daule- Samborondón

  2. Manabí:

    • Río Boyacá - Chone

  3. Los Ríos

    • Río Chilintomo – Babahoyo.

  4. Santa Elena:

    • Río California.
    • Río Salanguillo.
    • Río Javita.

Según el ministro de Infraestructura y presidente del COE Nacional, Roberto Luque, hasta este lunes 9 de noviembre se contabilizan 12 personas fallecidas, 43 125 afectadas y alrededor de 14 000 damnificadas.

En cuanto a las pérdidas materiales, el balance registra:

  • 13 743 viviendas afectadas.
  • 52 viviendas completamente destruidas.
  • 28 puentes con daños.
  • 27 kilómetros de vías afectadas.

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