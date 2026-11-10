10 ríos están desbordados en Guayas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena este 10 de noviembre

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos monitorea 10 desbordamientos de ríos y esteros en Guayas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena.

Las intensas lluvias asociadas a El Niño provocaron el desbordamiento de 10 ríos en cuatro provincias de Ecuador, este martes 10 de noviembre de 2026.

El reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte a las 10:00, identifica afectaciones en Guayas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena.

Guayas registra el mayor número de cuerpos hídricos desbordados, con cinco reportes. En Manabí hay un desbordamiento, al igual que en Los Ríos y Santa Elena registra tres.

#DESBORDAMIENTOSCUERPOSHÍDRICOS | Al corte de las 10h00 de este 10 de noviembre, se reportan 10 cuerpos hídricos desbordados en Guayas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena. Mantente informado por canales oficiales y sigue las indicaciones de las autoridades. https://t.co/AXDxepXdmH — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) November 10, 2026

¿Dónde están los ríos desbordados?

El reporte identifica los siguientes puntos:

Guayas: Estero El Cañal – Daule.

Río Pula – Daule.

Río Jaboncillo – Daule.

Río Los Amarillos – Alfredo Baquerizo Moreno.

Daule- Samborondón Manabí: Río Boyacá - Chone Los Ríos Río Chilintomo – Babahoyo. Santa Elena: Río California.

Río Salanguillo.

Río Javita.

Según el ministro de Infraestructura y presidente del COE Nacional, Roberto Luque, hasta este lunes 9 de noviembre se contabilizan 12 personas fallecidas, 43 125 afectadas y alrededor de 14 000 damnificadas.

En cuanto a las pérdidas materiales, el balance registra: