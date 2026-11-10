10 ríos están desbordados en Guayas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena este 10 de noviembre
Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte a las 10:00, hay ríos desbordados en Guayas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena.
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos monitorea 10 desbordamientos de ríos y esteros en Guayas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena.
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Actualizado:
10 nov 2026 - 11:12
Las intensas lluvias asociadas a El Niño provocaron el desbordamiento de 10 ríos en cuatro provincias de Ecuador, este martes 10 de noviembre de 2026.
El reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte a las 10:00, identifica afectaciones en Guayas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena.
Guayas registra el mayor número de cuerpos hídricos desbordados, con cinco reportes. En Manabí hay un desbordamiento, al igual que en Los Ríos y Santa Elena registra tres.
¿Dónde están los ríos desbordados?
El reporte identifica los siguientes puntos:
Guayas:
- Estero El Cañal – Daule.
- Río Pula – Daule.
- Río Jaboncillo – Daule.
- Río Los Amarillos – Alfredo Baquerizo Moreno.
- Daule- Samborondón
Manabí:
- Río Boyacá - Chone
Los Ríos
- Río Chilintomo – Babahoyo.
Santa Elena:
- Río California.
- Río Salanguillo.
- Río Javita.
Según el ministro de Infraestructura y presidente del COE Nacional, Roberto Luque, hasta este lunes 9 de noviembre se contabilizan 12 personas fallecidas, 43 125 afectadas y alrededor de 14 000 damnificadas.
En cuanto a las pérdidas materiales, el balance registra:
- 13 743 viviendas afectadas.
- 52 viviendas completamente destruidas.
- 28 puentes con daños.
- 27 kilómetros de vías afectadas.
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