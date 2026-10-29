Presidente de Colombia militariza Cucutá, fronteriza con Venezuela, por ola de violencia

El presidente de Colombia, el derechista Abelardo De La Espriella, ordenó este jueves 29 de octubre de 2026 la militarización temporal de la principal ciudad de la frontera con Venezuela debido a la ola de violencia y asesinatos a manos de grupos ilegales.

En los últimos días, Cúcuta fue escenario del asesinato de un aspirante a la alcaldía y de un atentado con explosivos que dejó cuatro policías heridos en la urbe donde operan guerrillas y otros grupos criminales, según el gobierno local.

Ordeno "la militarización inmediata de Cúcuta (...) Será temporal mientras estabilizamos el orden público", dijo el presidente sobre la capital del Norte de Santander (noreste).

🚨 https://t.co/atpOdkENIG 👉 El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó la militarización de Santa Marta para enfrentar una violenta paralización desatada por agrupaciones del narcotráfico en la ciudad caribeña. https://t.co/gvTu3iabbI — Teleamazonas (@teleamazonasec) September 23, 2026

Agrega que la policía y el ejército se desplegarán en la ciudad, sin especificar el número de uniformados.

Esta es la segunda ciudad militarizada por De La Espriella desde que llegó al cargo el 7 de agosto. La primera fue la costera y turística Santa Marta, después de una ola de ataques a comercios y vehículos desatados por una banda narcotraficante en septiembre.

La región fronteriza con Venezuela es bastión de grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, enfrentados entre sí por las lucrativas rentas del narcotráfico y la minería ilegal.

En los últimos días también se registró una seguidilla de atentados y enfrentamientos entre los grupos armados en el Catatumbo, región plagada de narcocultivos a unos 70 km de Cúcuta.

Este jueves, un ataque con un dron explosivo atribuido al ELN dejó tres civiles heridos, según el gobierno local. Estos aparatos son cada vez más usados por los grupos ilegales y su zumbido genera terror entre la población, habitualmente atrapada en el fuego cruzado.

En medio de la peor crisis de violencia de la última década en Colombia, el mandatario derechista promueve una ofensiva a punta de bombardeos contra campamentos guerrilleros que ya dejan decenas de muertos, entre ellos al menos ocho menores.