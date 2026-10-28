Albergue de Machala alcanzó su capacidad por inundaciones; habilitan otro espacio para damnificados

El Coliseo 3000 de Machala alcanzó su capacidad para recibir a damnificados por las inundaciones el martes 27 de octubre de 2026.

El Coliseo 3000 de Machala, habilitado como albergue temporal para las familias damnificadas por las inundaciones, alcanzó su capacidad máxima el martes 27 de octubre de 2026. Ante la llegada de más evacuados, las autoridades dispusieron la apertura de otro espacio de acogida.

Según información de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), hasta las 13:00 del martes el primer albergue ya no podía recibir a más personas. La emergencia se produjo tras varios días de intensas lluvias que dejaron calles y viviendas inundadas en la capital de El Oro.

El nuevo alojamiento fue habilitado en el coliseo de la Universidad Técnica de Machala (UTMACH), donde comenzaron a recibir a las familias evacuadas de los sectores afectados.

Familias damnificadas reciben atención médica

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal había dispuesto la apertura del Coliseo 3000 la noche del domingo 25 de octubre, como parte de las medidas para atender a los afectados.

Un reporte del 26 de octubre, atribuido al gestor Marlon Jaramillo, registró 148 personas de 61 familias, principalmente del sector Las Katias, en ese alojamiento temporal.

Posteriormente, la Red Municipal de Salud Machala EP informó que aproximadamente 150 familias permanecían albergadas en el Coliseo 3000 y confirmó el despliegue de personal médico hacia la UTMACH el martes 27.

Los equipos brindan servicios gratuitos de medicina general, enfermería, odontología y entrega de medicamentos.

Inundaciones afectan viviendas y movilidad en Machala

El desbordamiento del canal El Macho y las afectaciones en La Puentecita agravaron las inundaciones en varios barrios de Machala.

Entre los sectores afectados se encuentran Las Katias, Cristo del Consuelo, Los Vergeles, Las Gardenias, Nueva Generación y Florida.

De acuerdo con el balance difundido el 27 de octubre, 938 personas y 448 viviendas resultaron afectadas en Machala. Estas cifras corresponden al reporte disponible durante la emergencia y podrían cambiar con nuevas evaluaciones.

Las inundaciones también afectaron las actividades educativas. Las 156 instituciones del cantón permanecieron en modalidad no presencial el martes 27 de octubre, según la Coordinación Zonal 7 de Educación.

Las autoridades mantienen las acciones de evacuación y asistencia humanitaria para las familias que no pueden regresar a sus viviendas.