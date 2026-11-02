Alerta en Galápagos: Emiten recomendaciones de seguridad eléctrica tras inundaciones.

Frente a la severa emergencia invernal y las continuas precipitaciones que afectan a la provincia de Galápagos, Elecgalápagos SA desplegó cuadrillas técnicas en territorio para atender de forma inmediata los incidentes eléctricos en los sectores más vulnerables.

El personal técnico se mantiene en monitoreo constante para brindar asistencia y evitar accidentes derivados de la acumulación de agua y lodo en la infraestructura eléctrica.

Recomendaciones clave

Ante la posibilidad de que el agua ingrese a las viviendas o exista contacto con instalaciones bajo tensión, la entidad emitió directrices de seguridad indispensables para la población:

Corte del suministro de energía: Bajar el disyuntor del medidor para interrumpir la electricidad, únicamente si es posible realizarlo desde un lugar seco y seguro.

Bajar el disyuntor del medidor para interrumpir la electricidad, Evite contacto con aparatos e interruptores: No manipular tomacorrientes, cables o aparatos eléctricos si se registra humedad o presencia de agua en el lugar.

No manipular tomacorrientes, cables o aparatos eléctricos si se registra humedad o presencia de agua en el lugar. Restricción de paso: No ingresar a áreas inundadas donde exista la sospecha o evidencia de riesgo eléctrico.

Canales oficiales para reporte de emergencia

Elecgalápagos recordó a los residentes del archipiélago que pueden reportar cualquier avería, corte no programado o situación de peligro a través de sus canales habilitados.