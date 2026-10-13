Vía Alóag-Santo Domingo permanecerá cerrada este martes 13 de octubre

Hasta las 18:00 de este martes 13 de octubre de 2026 permanecerá cerra la vía Alóag-Santo Domingo, así lo informó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través de sus redes sociales.

El cierre, que se inició a las 05:00 de este martes, se debe a la instalación de cuatro alcantarillas en el tramo Unión del Toachi–KFC, específicamente en los kilómetros 88 y 91.

Se recomienda tomar la siguientes rutas alternas:

Vía Calacalí - La Independencia

Vía Las Mercedes - Los Bancos

Desde la Prefectura de Pichincha se confirmó que "el tramo de la Alóag – Unión del Toachi que corresponde a Pichincha se mantiene habilitado, al igual que la vía Mitad del Mundo – Río Blanco.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar precauciones y planificar sus viajes.