Trabajos continúan en la vía San Bernabé – El Salazar, en Los Bancos: ¿cuándo se abrirá?

Continúan los trabajos en la vía San Benabé-El Salazar, en San Miguel de Los Bancos.

Los trabajos continúan en la vía San Bernabé-El Salazar, en San Miguel de Los Bancos, así lo informó la Prefectura de Pichincha este lunes 5 de cotubre de 2026, luego de que una tubería colapsara en este tramo vial.

El viernes 2 de octubre un camión que transportaba orquídeas cayó en un socavón que se formó en el kilómetro 19.8 de la vía San Bernabé-El Salazar. Dos personas reusltaron heridas a causa de la emergencia.

Según la Prefectura, las lluvias serían las causantes. Indicaron que se realizó el cambio de tubería y que continúan en el relleno de la vía. Sin embargo, la pavimentación tomará tiempo.

En un primer informe, la Prefectura dijo que tardarán al menos una semana en los trabajos de reparación. No obstante, este lunes, informaron que planifican los trabajos para que la vía se pueda habilitar en un máximo de dos días.

Y mientras se ejecuten estos trabajos, las autoridades han habilitado, cada cierto tiempo, un carril de la vía, pues es un paso importante para los productores y ganaderos de la zona.