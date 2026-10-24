Habiltan la vía Riobamba-Penipe-Baños tras limpieza por derrumbe este sábado 24

Un deslizamiento de tierra provocó el cierre de la vía Riobamba-Penipe-Baños este sábado 24 de octubre de 2026.

La vía Riobamba-Penipe-Baños (E490) estuvo cerrada al tránsito vehicular este sábado 24 de octubre de 2026, debido a un deslizamiento de tierra registrado en el sector Cahuají Bajo, en la provincia de Chimborazo.

A las 15:00 el Ministerio de Infraestructura y Transporte informó que la vía E490, tramo Riobamba–Penipe–Baños, sector Cahuají Bajo, se encuentra habilitada al tránsito vehicular.

El ECU 911, había señalado que la emergencia fue reportada a las 07:58 de este sábado, cuando una llamada alertó sobre la presencia de material desprendido que impedía la circulación.

Personal de la Policía Nacional acudió al lugar, mientras que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene el seguimiento de la emergencia. No se reportan personas heridas.

¿Cuál es la ruta alterna de la vía Riobamba-Baños?

El Ministerio de Infraestructura y Transporte informó que los conductores pueden utilizar la siguiente ruta alterna, Cotaló-Bilbao-Puela.

La entidad movilizó personal y maquinaria hacia el sector afectado para realizar los trabajos de limpieza y retirar la tierra acumulada sobre la calzada.

Las labores de limpieza concluyeron pasadas las 14:50 de este sábado.

Las autoridades recomiendan conducir con precaución, respetar la señalización y consultar los canales oficiales antes de viajar.