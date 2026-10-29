Aluvión en Malchinguí afecta a tres viviendas y deja nueve personas damnificadas

Aluvión en Malchinguí afecta a tres viviendas y vías secundarias

Las fuertes lluvias provocaron un aluvión en el barrio Venencia, en Malchinguí, cantón Pedro Moncayo, la noche de este jueves 29 de octubre de 2026.

El agua ingresó a tres viviendas y afectó vías secundarias.

La emergencia se reportó en las calles García Moreno y San Juan, donde se registró el ingreso de agua a varias viviendas lo que dejó varias familias afectadas.

Tres viviendas afectadas

Según el reporte de las autoridades, tres viviendas resultaron afectadas, al igual que tres familias, que suman nueve personas.

Las condiciones de los inmuebles y el alcance de los daños todavía están en evaluación.

El agua también afectó aproximadamente 100 metros de vías de segundo orden, que permanecen parcialmente habilitadas.

Además, se reportó afectación en un bien público: la estación de Bomberos de Malchinguí.

Equipos de emergencia atendieron la inundación

Tras la alerta, el ECU 911 coordinó la atención con la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos de Malchinguí, el Municipio y la Secretaría de Gestión de Riesgos.

Los equipos acudieron al sector para atender la emergencia y evaluar las afectaciones.

Las autoridades mantienen la evaluación de los daños en las tres viviendas, las familias afectadas y las vías.

Los accesos secundarios continúan parcialmente habilitados, por lo que se recomienda circular con precaución por el barrio Venencia.

Prefectura movilizó recursos

La Prefectura de Pichincha indicó que ante la emergencia por las inundaciones registradas en la parroquia de Malchinguí, desplegó equipos de trabajo continúan en territorio.