Potente tormenta eléctrica sorprende a Guayaquil y Durán este jueves 29 de octubre
Impresionantes rayos y truenos acompañaron las lluvias registradas la noche de este jueves 29 de octubre de 2026 en Guayaquil y Durán.
Un potente rayo fue captado desde Cerro del Carmen, en Guayaquil
ECU 911
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Actualizado:
29 oct 2026 - 22:23
Una fuerte tormenta eléctrica sorprendió a los habitantes de Guayaquil y Durán la noche de este jueves 29 de octubre de 2026.
El fenómeno estuvo acompañado de intensas descargas eléctricas, relámpagos, truenos y lluvias en varios sectores de la zona.
Las cámaras de videovigilancia del ECU 911 registraron impresionantes imágenes de la actividad eléctrica sobre Guayaquil.
Una de las descargas más llamativas fue captada desde el Cerro del Carmen, donde se observó un potente rayo iluminando el cielo de la ciudad.
En otros videos de la central de emergencia se observó un cielo con tonalidades rojizas, acompañado de constantes destellos eléctricos, mientras las precipitaciones se extendían por distintos puntos de la urbe
La tormenta también se hizo sentir en Durán, donde los fuertes relámpagos y truenos retumbaron durante la noche. Ante estas condiciones climáticas, el ECU 911 recomendó a la ciudadanía tomar precauciones y evitar permanecer en espacios abiertos durante las tormentas eléctricas
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