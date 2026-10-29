Potente tormenta eléctrica sorprende a Guayaquil y Durán este jueves 29 de octubre

Un potente rayo fue captado desde Cerro del Carmen, en Guayaquil

Una fuerte tormenta eléctrica sorprendió a los habitantes de Guayaquil y Durán la noche de este jueves 29 de octubre de 2026.

El fenómeno estuvo acompañado de intensas descargas eléctricas, relámpagos, truenos y lluvias en varios sectores de la zona.

⛈️⚡ #Guayas | Desde la cámara de videovigilancia del #ECU911Samborondón, ubicada en el Cerro del Carmen, se captaron impresionantes descargas eléctricas sobre Guayaquil. Ante las condiciones climáticas, recomendamos tomar precauciones y evitar exponerse en espacios abiertos. #ECU911 #LíneaÚnicaParaEmergencias — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) October 30, 2026

Las cámaras de videovigilancia del ECU 911 registraron impresionantes imágenes de la actividad eléctrica sobre Guayaquil.

Una de las descargas más llamativas fue captada desde el Cerro del Carmen, donde se observó un potente rayo iluminando el cielo de la ciudad.

#Guayaquil | Desde las cámaras de videovigilancia del ECU 911 Samborondón se observa un cielo rojizo acompañado de actividad eléctrica, mientras se registran lluvias en varios sectores de la ciudad. ⚠️ Recomendamos tomar precauciones, evitar espacios abiertos durante las tormentas y conducir con prudencia. #ECU911 #LíneaÚnicaParaEmergencias — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) October 29, 2026

En otros videos de la central de emergencia se observó un cielo con tonalidades rojizas, acompañado de constantes destellos eléctricos, mientras las precipitaciones se extendían por distintos puntos de la urbe

La tormenta también se hizo sentir en Durán, donde los fuertes relámpagos y truenos retumbaron durante la noche. Ante estas condiciones climáticas, el ECU 911 recomendó a la ciudadanía tomar precauciones y evitar permanecer en espacios abiertos durante las tormentas eléctricas