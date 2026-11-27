Equipos de socorro extrajeron el cuerpo de una persona que murió luego de que una ambulancia cayó a una quebrada en Zamora Chinchipe.

Un paciente falleció luego de que la ambulancia en la que era trasladado cayera aproximadamente 50 metros fuera de la vía, en el cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe.

El siniestro ocurrió alrededor de las 02:20 del jueves 26 de noviembre de 2026, en el sector de Palanuma. La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos de Palanda, tras recibir una alerta del ECU 911.

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Al llegar al sitio, los rescatistas encontraron una ambulancia del Ministerio de Salud Pública (MSP) en la quebrada. Según las primeras investigaciones, habría perdido pista y se precipitó desde la vía principal hacia una zona de difícil acceso.

Según el reporte de los bomberos, las personas que resultaron heridas ya habían sido evacuadas en vehículos particulares y trasladadas a una casa de salud. Sin embargo, en el interior de la ambulancia permanecía un hombre de aproximadamente 23 años, quien ya no presentaba signos vitales.

Los rescatistas señalaron que, de manera preliminar, se presume que la víctima era el paciente que estaba siendo trasladado hacia un centro médico. Posteriormente, el cuerpo fue recuperado y trasladado a un centro forense

Medios locales informaron que entre los heridos estarían el conductor de la ambulancia, un médico y un familiar del paciente. Las circunstancias en las que ocurrió el accidente son investigadas.