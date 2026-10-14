Apagones no programados: Usuarios reportan cortes de luz en varias provincias del Ecuador

Apagones no programados en todo Ecuador se registraron la noche del martes 13 y la madrugada de este miércoles 14 de cotubre de 2026.

Una ola de interrupciones intempestivas del servicio eléctrico se registró durante la noche del martes 13 y la madrugada de este miércoles 14 de octubre de 2026 en múltiples provincias del país.

Lo que comenzó como reportes aislados en Quito y Guayaquil se expandieron rápidamente a ciudades de la Sierra, Costa y Amazonía, desatando la indignación de la ciudadanía ante la ausencia de cronogramas y comunicados oficiales.

Cortes masivas en Guayaquil, Quito y la Costa

En Guayaquil, los cortes de luz afectarán de forma severa al norte y sur de la urbe porteña.

Los usuarios denunciaron estar a oscuras en sectores como Sauces 4, las inmediaciones de la Terminal Terrestre, así como en los cantones vecinos de Durán y Playas Villamil .

En la capital, las desconexiones iniciaron cerca de las 23:00 del martes en barrios como Ponceano Bajo, La Concepción, La Magdalena, Guamaní, Guajaló, Sangolquí (El Carmen) y el redondel de la Atahualpa.

En varios puntos, el apagón se prolongó durante más de seis horas continuas.

Reportes en el resto del país

El problema no se limitó a las principales ciudades. A través de redes sociales, moradores de diversas provincias confirmaron la suspensión de la energía eléctrica durante la madrugada:

Sierra: Reportes en Ambato y Riobamba.

Reportes en Costa: Apagones generalizados en varios cantones de Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Apagones generalizados en varios cantones de y Amazonía: Cortes de luz reportados en Zamora Chinchipe.

"No hay aviso, no hay horarios y nos dejan a oscuras en todo el país. Exigimos que las empresas eléctricas informen qué está pasando", reclamaron ciudadanos dirigiéndose a la Empresa Eléctrica Quito, CNEL EP y CELEC.

Incertidumbre frente a promesas del Ejecutivo

Estas desconexiones masivas ocurren a pocos días de que el presidente Daniel Noboa asegurara que "ninguna familia ecuatoriana va a tener cortes de luz".

El mandatario indicó que las centrales hidroeléctricas como Toachi Pilatón y el alquiler de barcazas ayudarán a evitar racionamientos.

Sin embargo, los especialistas del sector energético ya han advertido que el país arrastra un déficit de entre 1.300 y 1.800 megavatios (MW).

Una de las causas a las que apuntan es la caída del embalse de Mazar y la suspensión de la venta de electricidad desde Colombia.

Hasta las primeras horas de la mañana, ni el Ministerio de Energía ni las distribuidoras regionales han emitido un informe oficial para aclarar la causa de los apagones y si es que se tomará alguna medida.